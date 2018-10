Marabunta ganó y seguirá siendo de Oro

“Fue muy emocionante. La verdad que se dio que justo era el último partido de Federico Lapuente. Son chicos que, si bien soy un poco mayor, siempre estuvimos en la misma, siempre soñamos la realidad que está viviendo el club hoy. De todos modos, no es un adiós, lógicamente no me voy a ir del club, voy a seguir colaborando desde otro lugar. Pero bueno, a descansar un poco”, expresó Santos después del partido y de escuchar las palabras de reconocimiento del capitán del equipo Tomás Giménez Castro y del presidente de la institución, Marcelo Cerri.

En Mendoza, el Verde ya había sacado una diferencia, al derrotar a Banco por 20 a 13. Pero ayer, la visita fue un equipo decidido a dar vuelta la historia y el dueño de casa tuvo que trabajar duro para asegurar la plaza a la Copa de Oro 2019.

Facundo Nogueira, como en toda la temporada, fue uno de los destacados de Marabunta, con efectividad a los palos y tomando decisiones acertadas. El medio scrum fue quien abrió el tanteador, con un penal. Marabunta buscó el orden y no dar pasos en falsos. Pero la ansiedad y el desgaste de todo el año generaron desatenciones, como sucedió en el try de Ignacio Giménez (3-7), que puso a la visita arriba del marcador.

Sin embargo, en tres minutos, a los 22 y 25 minutos, el Verde lo volvió a dar vuelta, con un penal de Nogueira y un try de Luciano Curcio (11-7), y a aumentar la diferencia a 10 minutos del final, con un nuevo try, está vez del capitán.

Pero Banco reaccionó rápido y acortó la distancia a una unidad, con un try de Heber Mathus y tres puntos de Ezequiel Gabardos (18-17).

La segunda etapa fue reñida, con insistencia de los mendocinos, que no sólo necesitaban ganar, sino hacerlo por una diferencia mayor a 7 unidades. Ignacio Camino estiró la diferencia para los cipoleños (25-17), un try de Nicolás Rodríguez le puso suspenso a los últimos minutos (25-24), pero volvió a aparecer Curcio, en una jugada que inició con un recupero de Franco Giambartolomei, para sellar la victoria verde y la permanencia en la categoría.

En la otra llave, Peumayén venció a Teqüe RC 16 a 11, pero no le alcanzó y tendrá que jugar el repechaje con equipos de la Copa de Plata, al igual que Banco. La final del Top 8 la jugarán Los Tordos y Marista.