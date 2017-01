Manu Urcera se prueba en el GP3 y WTCC europeos

Manuel Urcera viajará a Europa para perfeccionarse, de cara a la temporada del Turismo Carretera y del Súper TC 2000. El piloto rionegrino se probará en las categorías GP3 y WTCC en Barcelona y luego seguirá su capacitación en Inglaterra, donde realizará cursos de manejo. Se viene un año con grandes desafíos para el cipoleño.

Entre el 30 y 31 de este mes, Manu se probará en el circuito de Cataluña, en la categoría GP3 a bordo de un auto de la escudería Campos Racing, mientras que el 2 de febrero girará con un vehículo de la WTCC.

“Queremos aprovechar muy bien las pruebas como preparación a nuestra actividad en la Argentina y por supuesto para seguir desarrollándome como piloto. Probar un GP3 será fantástico”, le expresó Urcera a Carburando.

No es la primera vez que el piloto busca perfeccionarse en el ámbito europeo, y respecto de sus visitas a las pistas del Viejo Mundo, Manu no descartó la posibilidad correr afuera, pero no a corto plazo. “Siempre quedan puertas abiertas porque tenemos muy buena relación con el equipo de Campos. Me gustaría hacer WTCC porque son autos parecidos al Súper TC 2000, pero para eso se tendría que dar una serie de factores”, explicó.

Urcera encara el año con grandes expectativas, quiere ser protagonista. Su debut será en el TC de Viedma, el 19 de febrero, y el 5 de marzo, en el Súper TC 2000 en Buenos Aires.

