Manu Urcera avivó la definición del Turismo Carretera

En una entrevista que brindó a Escudería Carburando, el cipoleño palpitó el Gran Premio Coronación y aseguró: “La final no es una carrera más, pero pienso que tengo que ir a ganar, no tengo que ir a especular o a correr contra Werner u otro. Tengo que ir a buscar el triunfo, después la situación de pista me pondrá ante la posibilidad de tener que arriesgar mucho o poco. Confío en que vamos a tener un buen equilibrio en el auto, porque anduvimos muy bien la última vez en Villicum, pero no descarto a nadie”.