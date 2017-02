Manu terminó preocupado el primer día del TC

Manuel Urcera terminó el primer día en Viedma preocupado. Una vibración en la primera clasificación de la fecha del Turismo Carretera evitó que el piloto estuviera en los puestos de vanguardia. La sospecha podría arrastrar problemas: “Probablemente sea el motor”, dijo el piloto de Chevrolet, que hoy intentará avanzar en la clasificación.

Pese a todos los inconvenientes, Urcera se ubicó 15º, a 0s 708 de Josito Di Palma, el poleman provisorio en la capital rionegrina.

Hasta ahora, Torino manda en Viedma, dominando el podio provisorio y con cinco representantes entre los diez de adelante. Di Palma logró un tiempo de 1m 29s 192, superando a Nicolás González (a 0s075) y Facundo Ardusso (a 0s158).

Sin embargo, no todas son buenas para Josito. El piloto arrecifeño arrastra una sanción pendiente por parte de la CAF, como consecuencia de los hechos sucedidos en el Coronación del año pasado en La Plata. Por este motivo, quede como quede ubicado mañana, deberá largar desde el último lugar en su serie, el día domingo.

En tanto, Guillermo Ortelli estrenando el “1” fue decimotercero y Matías Rossi, en su primera clasificación con Ford, quedó 23°.

“La clasificación no fue mala pero pretendemos más, tenemos que corregir algunas cositas. No tiene el grip necesario, es como que en algún punto el auto no está hermanado, porque en algunos lugares va de trompa y en otros de cola y no va óptimo como estábamos acostumbrados”, expresó Ortelli, disconforme con la primera jornada defendiendo el campeonato.

En tanto, Rossi fue optimista: “Fue un buen día, lo importante es ir notando los cambios en el auto. Quedamos lejos de la punta que es lo que uno pretende, pero mejoramos el auto del entrenamiento a la clasificación. Es importante”.

2016 El año pasado, el piloto cipoleño fue el poleman de la primera fecha del TC.

Más adelante

Urcera, en su tercera temporada en la categoría, quiere se protagonista, como lo hizo el año pasado, cuando se convirtió en poleman. El rionegrino espera que los inconvenientes con los que arrancó la Chevy se solucionen y poder dar pelea adelante. “Ojalá se pueda encontrar la causa, solucionar el inconveniente y mejorar un poco mañana (por hoy); queremos estar más adelante”, afirmó.

Ayer al mediodía, el piloto rionegrino, en su primera salida a pista se ubicó 6º con 1m 30s 387 y buenas perspectivas para el resto del viernes. Sin embargo, en la primera clasificación del año, Urcera sintió una vibración en su auto y no pudo lograr la performance deseada. Con un tiempo de 1m 29s 900, quedó 15º.

Hoy, Manu buscará mejorar con el trabajo en una nueva sesión de entrenamientos, desde las 12, de cara a la segunda y última clasificación, a partir de las 15:05. Mañana, la jornada se pondrá en marcha a las 9 con la primera serie, la segunda irá a las 9:30 y la tercera a las 10. La final arrancará 13:10.

En el TC Pista, tendrá el tercer entrenamiento hoy a las 10; a las 13 las clasificación y las dos series, a las 16:05 y 16:35. La final, mañana a las 11:50.

“El Chevrolet tiene alguna pequeña tendencia a corregir, pero la vibración preocupa ya que probablemente sea el motor. Ojalá se pueda encontrar la causa”. Manu Urcera. Piloto cipoleño en el arranque de su tercera temporada en el TC

Daniel Nefa no llegó a Viedma

El cincosaltense Daniel Nefa se bajó el miércoles de la fecha en Viedma por cuestiones presupuestarias que hacen al equipo Quilmes Plas. El neuquino Juan Cruz Benvenuti arrancó bien: se ubicó 3º.