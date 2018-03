Maluma presentó Colors, la canción oficial del Mundial Rusia 2018

La presentación oficial fue ayer en la ciudad de Miami. Maluma cantó la versión en español de Colors, y que en inglés será interpretado por el Jason Derulo.

La canción combina el pop de Derulo con un mensaje de inclusión racial e invita a los fanáticos del fútbol a enseñar los colores de sus banderas.

"Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco. Todavía me siento como si tuviese que pedirle a mi mamá que me pellizque", dijo Maluma ante los medio que estaba presentes.

Esta versión de Colors representa la tercera ocasión en que un colombiano participa en un tema de una copa mundial, luego de que en el certamen de Sudáfrica 2010 Shakira interpretará Waka Waka y, en Brasil 2014, hiciera lo propio con LaLaLa.