Macri duda que Fernández complete su mandato

Durante una entrevista en radio Mitre, al ser consultado si el Gobierno nacional llega a diciembre, respondió: “Nadie sabe. El nivel de deterioro es tan profundo, muchísimo peor que en 2015”. El ex mandatario manifestó que el Ejecutivo dejará un “déficit que nadie lo puede terminar de calcular”, que según estimó está en más de 10 puntos. “Es un desastre que no se vio nunca”, sentenció.

Luego, le pidió un favor al ministro de Economía, Sergio Massa: “Aunque sea por una vez piense en algo que sea bueno para el futuro de los argentinos, no esto de hacer malabarismo para lograr un parche más, una avivada más, que nos entierra más hacia el futuro”. El ex jefe de Estado volvió a apelar a la metáfora de la “bomba de tiempo” que dejará la gestión del presidente Alberto Fernández para el próximo gobierno, tal como se tituló meses atrás un comunicado de Juntos por el Cambio que advertía por el futuro económico. “Es una bomba o un campo minado. Salir del cepo va a ser muy costoso y la verdad es que no hay más dolares en el Banco Central, estamos entrando en dólares negativos, que eso significa usar depósitos en dólares de la gente”, advirtió.