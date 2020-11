Los terribles comentarios homofóbicos de Khea en Twitter

En algunos de sus tuits, Khea dice que sabe que es hermoso y que puede resultar atractivo para hombres y mujeres. En otros tuits, afirma que hombres le han tocado su zona íntima en el gimnasio.

Hasta el momento el cantante de "Ayer me llamó mi ex" no se ha pronunciado al respecto.

Embed si te gusta esto, replanteate la vida

khea? homofóbico sexista pic.twitter.com/0k7MSJce2b — 《》tiene au⛅ (@val_latraga) November 11, 2020

Una de cal, otra de arena

Esta misma semana Khea lanzó el remix de su canción "Ayer me llamó mi ex" junto con los dominicanos Natti Natasha y Prince Royce y cuyo video alcanzó en apenas un día más de 10 millones de vistas en Youtube. El día del lanzamiento Khea y Natti Natasha participaron en un Instagram Live para saludar a sus seguidores por el lanzamiento del tema.

En ese momento Natti Natasha dijo estar muy agradecida de poder colaborar con artistas de la talla de Khea y Prince Royce y le envió buenas vibras al cantante de hip-hop.

Los fanáticos afirman que esta canción "Ayer me llamó mi ex" es una respuesa de Khea a su exnovia Nicki Nicole quien e una canción, que cantó con el reemplazo de Khea, afirmó que lo dejó por ser un wannabe.