Los que siguen llegando y los que no continuarán

Con la finalización del campeonato pasado, el club inició una instancia para rescindir los contratos de un 60 por ciento de la base del plantel. De los futbolistas con vínculo hasta junio sólo quedaron Matías Alasia, César Medina, Damián Jara (jugará en Chaco For Ever), Gastón Valente, Nelson Seguel y Matías Sosa.

Con el arquero hubo un acuerdo por su continuidad, pero a principios de esta semana el cordobés decidió cerrar su etapa en el Albinegro. Las conversaciones con los cuatro defensores y el volante continuaron, pero no hubo concreción.

“Hubo charlas, pero el DT pidió cerrar primero con otras prioridades”, explicaron desde la subcomisión del fútbol albinegro.

Las caras nuevas

Con un presupuesto más austero que la temporada pasada y condicionado por el contexto nacional, el plantel que comienza a tomar forma suma experiencia y juventud. Ya hay seis refuerzos confirmados, de los cuales la mitad supera los 30 años y el resto está debajo de los 23.

Martín Zbrun, de reconocida trayectoria en el ascenso, fue la primera incorporación en ser confirmada, seguido por Fernando de la Fuente –otro con trayectoria–, Juan Pablo Noce –un arquero de 20 años con pasado albiceleste–, Braian Bortolotti, Diego Romero y Santiago Izaguirre, de quien ayer el club anunció la llegada (ver aparte).

El plantel, por el momento, se completa con Facundo Crespo, Jonathan Morales, Weiner, Matías Carrera, Juan Strak, Ezequiel Ávila, Gustavo del Prete y Emanuel Morales.

--> Izaguirre: “Soy ordenado y tengo buen juego aéreo”

Ayer, el defensor de 23 años, Santiago Izaguirre, se convirtió en el sexto refuerzo de Cipolletti de cara al torneo Federal A 2018/2019. Su último club fue Tigre de Buenos Aires, pero desde febrero hasta la fecha fue jugador libre al finalizar su vínculo contractual con el Matador.

“De distintas partes me fueron llegando buenas referencias del club, es una linda categoría para jugar y más en una institución seria, que por lo general está peleando el ascenso”, manifestó Izaguirre, quien nunca jugó en la categoría.

El futbolista oriundo de Olavarría todavía no habló con el técnico Víctor Zwenger y aguarda que le confirmen la fecha para viajar a la ciudad e iniciar la pretemporada. En las últimas horas se fue anoticiando de sus futuros compañeros de plantel, entre ellos el de otro defensor, Martín Zbrun: “Lo tengo de vista, es un jugador con una trayectoria muy importante y eso creo que va a estar bueno, siempre suma tener un compañero así”, señaló.

El jugador jugó tres temporadas en primera división, con siete partidos oficiales. Además, disputó un campeonato en Brown de Adrogué, equipo del sur bonaerense que disputa la B Nacional.

Jugador libre

En febrero de este año quedó libre y no tuvo competencia en el primer semestre. “Estuve entrenando como jugador libre. Hasta febrero estuve en Tigre, se me terminó el contrato, no conseguí club y trabajé por mi cuenta”, explicó el defensor.

A semanas de arribar a la región, contó cuáles son sus características deportivas y qué puede aportarle a Cipolletti. “Soy muy ordenado y tengo buen juego aéreo y siempre dejando todo en cada partido”, manifestó.