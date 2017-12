Los desafíos de los cipoleños en la maratón del río

En la edición 2018, los hermanos Carlos y Hernán Pacheco no estarán solos representando la Escuela Municipal de Cipolletti en el desafío de canotaje.

“Pasar de un bote estable a uno inestable es todo un aprendizaje”, explicó Reibold, quien desde marzo se prepara para correr una de las pruebas más importantes del continente.

“Para mí es todo nuevo, aparte de lograr finalizar, el objetivo es poder mantener un buen ritmo. La parte más difícil es mantener eso por el tema de la estabilidad, y se me complica mucho en parte el oleaje por la falta de experiencia”, señaló.

De la escuela al río

Matilde y Cecilia son docentes y ambas trabajan doble turno. Como Pablo, se entrenaron solas para esta edición. “Era salir de la escuela al mediodía, picar algo, porque no alcanzábamos a almorzar, cargar el kayak, mi mamá de más de 70 años me ayudaba, e ir a la escuela de María Elvira y de ahí me iba a entrenar al río. Estábamos de 18 a 19:30 o 20, también los feriados y los fines de semana”, contó Matilde, quien el año pasado compitió en el K2 Travesía acompañando a Reibold en la parte trasera de la embarcación.

“Para mí es un gran desafío esta regata, porque voy adelante en el bote, aunque es un trabajo en equipo. Quiero tratar de no alejarme tanto del tiempo que hicimos este año con Pablo”, expresó la palista, que junto con Cecilia llevará en su bote el emblema de Rosa Fénix, por la lucha contra el cáncer de mama.

"Para mí es un gran desafío esta regata, porque voy adelante en el bote. Quiero tratar de no alejarme del tiempo que hicimos con Pablo".Matilde Domínguez, Palista cipoleña