Los campeones festejan una década del ascenso

LM Cipolletti los convocó y en la mañana de ayer, mientras el plantel que dirige Henry Homann entrenaba, comenzaron a llegar los campeones de hace una década. El ex DT Domingo Perilli, enfermo y todo, no faltó y fue uno de los que empezó a orquestar un futuro asado y un grupo de Wathsapp para organizarlo.

Con el carisma que lo caracteriza, la llegada de Raúl Ruiz a La Visera no pasó inadvertida. Desde el acceso a la platea saludó a Homann y a Germán Alecha, quienes estaban en el círculo central mientras finalizaban la práctica. Al rato se sumó al grupo Hugo Prieto y el mismo Ruso, y algunos jugadores del plantel actual pasaron a saludar. No faltó un “ídolo” de Juan “Rusito” Strak para el Oreja Ruiz.

“Este lugar fue nuestra casa y lo sigue siendo. Fueron días, meses y años de lucha, de tristezas y alegrías”, dice emocionado Adrián Nahuel, capitán en la final frente a Racing Olavarría que Cipo ganó con dos goles de Oscar Padua. “Se extraña horrores el fútbol. Nos pasa a todos los jugadores, cuesta venir por todos los momentos vividos acá”, reconoció el Loco.

“Fue un año muy bueno, pasamos cosas muy lindas. Te acordás de todo eso y te llena”, sostiene Ruiz; y Prieto, por su parte, añade: “Ese torneo lo valoro muchísimo, más por la calidad de compañeros que tuve, con los que me sigo hablando y los considero mis amigos”.

Homann señaló una particularidad, el hecho de que en esa temporada abundaron momentos de alegría: “Los viajes eran felices porque la mayoría de los partidos los ganábamos, así que veníamos contentos. Fue un hermoso año de principio a fin y se coronó con el título”.

Jorge “Máquina” Cid, desde la localidad neuquina de Huinganco, también recordó el título: “Veníamos mal del descenso, con un grupo desganado, sin confianza, y el ascenso fue el inicio de un gran grupo”.

Daniel Carou, por su parte, desde Madryn, contó lo que significó a nivel personal: “Para mí fue todo. Gracias al ascenso en Cipo, de haber podido jugar casi todo el torneo, empecé una carrera futbolística que nunca me imaginé”.

“Siempre se priorizó, más allá del logro, el grupo humano que formamos, éramos casi como una familia”, dijo Marcos Carrasco.

Con La Visera deshabitada, la charla de los campeones siguió para rato, quedaban muchas anécdotas por recordar.

1º estuvo Cipolletti en el Argentino B, siendo protagonista en la etapa apertura y clausura.

Loco Padua: “Toda mi vida soñé con jugar en Cipo”

Oscar “Loco” Padua es el primero en llegar a La Visera y aprovecha para ver la práctica de Cipolletti. Están ensayando definición y el ex goleador albinegro presta atención. Pasa el turno de Eduardo Vilce, Marcos Lamolla y llega el de su amigo Hugo Prieto y enseguida se escucha una cargada desde la platea. Al humor y la complicidad entre ex compañeros no se le junta polvo con los años.

“Fueron lindos momentos los que vivimos en ese Argentino B, todos lindos gracias a Dios. Espero que el grupo del Ruso pueda lograr el campeonato, ahora que se cumplen 10 años”, expresó Padua, el ídolo cipoleño y goleador del plantel que logró el ascenso al Argentino A 2006/2007.

“Era un plantel joven con muchos chicos de la Liga, que los repatrió el Mingo (Perilli). Hizo una apuesta muy fuerte junto a los dirigentes y por suerte salió todo redondo”, destacó el goleador.

“Toda mi vida soñé con jugar en Cipolletti y lo logré, logré el ascenso, logré trascender, hice 75 goles y fui goleador en ese torneo”, destacó el atacante de Fernández Oro, quien reconoció todo lo que le cuesta pisar La Visera: “Se extraña horrores el fútbol. Nos pasa a todos los jugadores, cuesta venir a la cancha por las vivencias que tuvimos y los buenos y malos momentos”.

“Ser hincha, dirigir al club y ser campeón es único”

“Los grupos se arman a medida que corre el tiempo, cuando hay supremacía de buena gente y ayudan los resultados, de a poco se va consolidando”. Con mucha claridad, el ex DT Domingo Perilli explica cómo se generó la virtud que todo el plantel campeón en el 2007 destaca. “Hubo mucho compromiso, mucha seriedad en el trabajo”, añade el Mingo.

“Me queda el mejor de los recuerdos de ese torneo, sobre todo porque era un plantel con mayoría de chicos de la zona”, subrayó.

“Cipolletti venía de un golpe duro después del descenso y gracias al esfuerzo de los dirigentes, los hinchas y el plantel pudimos regresar enseguida”, indicó el Mingo. En lo personal, es uno de sus logros que más aprecia: “Dirigir al club del que sos hincha, donde te criaste y ser campeón es único”.

Para Henry Homann, actual DT de Cipo y jugador en el plantel que logró el ascenso, esa temporada fue significativa: “Tenía 39 años, fue mi retiro, como un broche de oro”, resaltó. “Aprendí muchas cosas del Mingo, además de lo futbolístico, lo buena persona que es, la honestidad y transparencia, en ese sentido nos parecemos mucho y es lo que tratamos de inculcarles a los jugadores”, indicó el Ruso.

26 Los goles del Loco Padua en la temporada

Oscar “Loco” Padua, con 31 años, fue el goleador de Cipolletti y del torneo con 26 festejos. Marcó 18 goles en la fase Apertura y el resto en el Clausura, incluyendo los dos de la revancha final frente a Racing de Olavarría. El Albinegro convirtió 70 a favor y sufrió 32 en contra.

34 Los partidos que jugó Cipo en la temporada

Fueron 15 partidos en cada fase, la de Apertura y de Clausura. En el primer semestre enfrentó en playoffs a Sporting de Punta Alta (0-1 en la ida y 5-1 en la revancha) y en la final, en la ida cayó 1-0 ante Racing de Olavarría y en la vuelta ganó 2-0.

“Se me vienen recuerdos muy lindos, una sensación que nunca la vamos a olvidar, más ahora que nos volvemos a encontrar”. Adrián Nahuel. El capitán de los campeones

“Me tocó ascender haciendo un gol en la final en otro club, pero el de Cipo fue el momento más importante y lindo de mi vida”. Leandro Dómini. Volante en el plantel 2006/2007

“Tuvimos un gran grupo humano, con todos muchachos de acá, sólo Pérez era de afuera, y un gran líder, que era Mingo”.Raúl “Oreja” Ruiz. El ex arquero del campeón

“Éramos 20 jugadores y el que entraba siempre estaba a disposición, nunca hubo mala leche entre nosotros”.Bruno Weisser. Ex delantero, ahora trabaja en las divisiones formativas.

“Tuvimos la suerte de ganar prácticamente en todos lados. Los viajes eran alegres, las prácticas también”.Guillermo “Willy” Ferreyra. Arquero en el plantel campeón

“Era un grupo joven, muy humilde y metido en un objetivo. Para mí fue lo más lindo que me pasó en el fútbol”.Hugo Prieto. Delantero en el ascenso