Les robaron el perro en la puerta de su casa en Cipolletti y ofrecen recompensa: "Mis hijos están desesperados"

La única mascota de la familia, el regalo de padres a hijos, "tiene que aparecer". Cómo se lo llevaron y las insólitas extorsiones e intentos de estafa.

Era la única mascota y un integrante más de la familia. Desde el martes todo es angustia e incertidumbre para Pablo , su pareja e hijos. Es que en un abrir y cerrar de ojos delincuentes se llevaron al perro "Joséluis" , un bulldog francés blanco que formaba parte del hogar desde la Navidad de 2021. Ahora, los dueños ofrecen una recompensa para volver a abrazarlo, mientras enfrentan la desesperación de sus dos pequeños hijos y el acoso de oportunistas que intentan estafarlos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles La Esmeralda y Circunvalación . Pablo relató el amargo momento a LM Cipolletti : “Yo llegaba de un asado, estaba guardando el auto y abrí el portón. Es la misma rutina de todos los días: a la mañana cuando salgo y a la noche cuando abro, él aprovecha y sale 30 segundos a orinar a la vereda mientras lo cuido. Pasaron unas personas en bicicleta, lo levantaron y se lo llevaron”.

Las cámaras de seguridad del comercio ubicado en la esquina de La Plata y Esmeralda lograron registrar parte de la secuencia, aunque las condiciones climáticas dificultaron la nitidez de las imágenes. “Estaba lluvioso y se ve pixelado, pero se aprecia que iban dos personas en una bici y otro caminando . Se fueron por la calle La Plata hacia el boulevard de tierra”, detalló Pablo, quien además advirtió que la zona suele estar concurrida "por trapitos".

Joseluis, el perro al que buscan en Cipolletti.

Para la familia, el dolor se multiplica por el impacto emocional en los niños. El perro fue un regalo del padre para sus hijos hace casi cuatro años. “Tengo dos hijos y están desesperados desde el martes a la noche. Cuando lo trajimos a casa tenía cara de viejito y mi hija de 10 años dijo 'tiene cara de Joséluis' -así le pusieron, todo junto-, y así le quedó. Es nuestra única mascota”, lamentó.

Intentos de estafa en medio de la angustia

Tras difundir la búsqueda y ofrecer una recompensa, la solidaridad no fue lo único que llegó. La familia comenzó a recibir insólitos intentos de engaño y llamadas extorsionadoras. “Muchos se aprovechan de la desesperación. Me mandan fotos editadas con Inteligencia Artificial, me llamaron hasta desde Paraguay y gente pidiéndome transferencias por Mercado Pago, pero nos dimos cuenta de que era una estafa”, denunció.

Según sospecha el damnificado, se trata de una modalidad delictiva en aumento en la zona: “En los grupos de mascotas perdidas se ve que hay muchos casos similares. Los esconden dos o tres semanas hasta que se enfría el tema y después te contactan para pedir dinero”.

La familia suplica el apoyo de la comunidad del Alto Valle para difundir la búsqueda y aportar cualquier dato certero que permita dar con el paradero del perrito Joseluis.

Dónde aportar datos

Al siguiente teléfono: 299-4644877