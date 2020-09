Marianela, la damnificada, contó en diálogo con LM Cipolletti que el robo se produjo este miércoles (23/09) entre las 6 y 8 de la madrugada en su casa, ubicada en Perú y Río Neuquén. "Creemos que fue en el transcurso de la noche porque cerca de las 8.30 mi suegra salió para trabajar y se dio cuenta que la moto no estaba", detalló.

Además, comentó que los delincuentes también se llevaron una bicicleta, un par de zapatillas e irrumpieron en el garaje del inmueble en busca de más elementos de valor. Como si fuera poco, en la huida le rayaron el auto a su suegra.

Moto robada Le robaron la moto que compró junto a su mamá

Sin embargo, para Marianela hoy lo más importante es poder dar con la ubicación de su moto, una Mondial 110 Max, ya que la compró junto a su mamá con mucho esfuerzo antes de que falleciera y, en el baúl, había una bufanda que le había tejido y atesoraba con mucho cariño.

"Es más un dolor sentimental porque hoy a mi mamá no la tengo. Yo sólo quiero recuperarla; doy recompensa o la compro como está, no quiero encontrarla desarmada. Fui a la Comisaría a radicar la denuncia policial correspondiente, pero había mucha gente y me pidieron que volviera más tarde", expresó la joven.

La moto se encontraba en buenas condiciones en general y, como detalle característico, tenía un espejo roto y -en uno de los costados- un trébol. "También tenía un raspón debajo del foco del lado derecho de una vez que me caí", detalló.

En cuanto a la bicicleta rodado 29, contó que la compró en JM Bikes, es de color negro y tiene letras fluorescentes.