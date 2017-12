Le reventó el vidrio para robarle cuando paró en el semáforo

La víctima del incidente fue una vecina que se detuvo ante la luz roja del semáforo. Eran las 18 del viernes y no pensaba justamente en un posible robo o asalto. Sin embargo, los ladrones no pierden el tiempo y uno de ellos, armado con una piedra, le reventó la ventanilla del lado del acompañante y se apropió de su cartera, indicaron fuentes policiales. Fue una acción muy rápida, y la conductora terminó con varios cortes por los vidrios esparcidos.

En el hecho intervino la Comisaría 32ª, que está a una cuadra del lugar.

“Mi mamá estaba esperando en el semáforo y de un piedrazo esta rata le rompió el vidrio del auto del lado del acompañante y le robó. Le sacó el bolso con toda la ropa de trabajo”, explicó Daniela, hija de la víctima, al sitio misnoticias.com.ar

Lamentablemente, este no es el primer caso y los automovilistas que conocen la zona no detienen su marcha en el semáforo en horario nocturno. Lo particular del robo ocurrido anteayer fue la hora, con un ir y venir de vehículos importante, lo que revela la necesidad de presencia policial permanente o, al menos, patrullaje preventivo.

Asimismo, aunque la Unidad 32ª se encuentra muy cerca de esa intersección, los vecinos se quejan de que los arrebatos se producen casi a diario.

Las fuentes indicaron que los delincuentes que frecuentan la esquina no son desconocidos y que siempre utilizan el mismo modus operandi: sorprenden a automovilistas desprevenidos o en casos más delicados, como el del viernes, les rompen la ventanilla.

Varias esquinas que causan temor

El cruce de Mengelle y Arenales no es el único punto peligroso para los automovilistas y motociclistas, sino que también se advierte que se debe estar muy atento en la esquina de Esquiú y Primeros Pobladores, en las 1200. Los delincuentes se mueven en forma reiterada en esas intersecciones, a la expectativa de una oportunidad para robar.

Ante el temor de la aparición de los ladrones, muchos vecinos optan por no detenerse en los semáforos.