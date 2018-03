Le quebró el brazo a patadas y le tiró agua hirviendo

Con un brazo enyesado, la joven filmó un video donde narró lo ocurrido el 14 de marzo en su casa. Confió que lo publicó en su perfil de Facebook como forma de incentivar a las víctimas de violencia de género a denunciar a sus agresores. “Hay una Justicia que escucha a las mujeres. No tengas miedo, no estás sola. No dejes que nadie te maltrate verbal ni físicamente”, expresó la mujer, quien vive con sus dos hijos menores.

La joven explicó que tras enterarse de que su pareja le había sido infiel, ella le pidió un tiempo para pensarlo y ver si podían estar juntos, pero que como tienen un negocio ella sólo quería que pudieran seguir trabajando normalmente. “Él no entendió. No quiero que me bese ni que me abrace. No quiero nada de él. No es no. Respetame”, afirmó y contó que hizo la denuncia policial ese mismo día y luego difundió el video.

Con la viralización del video y la denuncia, la fiscalía actuó de oficio y solicitó que se le realicen las pericias médicas y psicológicas. Así el lunes 19 de marzo, en una audiencia, la Justicia lo acusó por lesionar a su pareja en la casa que compartían. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, el hombre “la arrojó al suelo y comenzó a pegarle patadas, lo que generó que la víctima se cubriera con el brazo. Luego tomó una pava con agua caliente y se la arrojó a ella y al hijo de ambos”.

La víctima le había pedido un tiempo para estar sola, porque él le fue infiel. El hombre la atacó a patadas en su casa, delante del hijo pequeño que tienen en común.