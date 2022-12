Le hackearon la cuenta de WhatsApp y les pidieron $45.000 a sus contactos

“Me llamaron diciéndome que me iban a hackear la cuenta, que me asegurara si era la titular de la línea y comenzaron a pedirme una serie de datos. Me pidieron un código de verificación de WhatsApp. Se los pasé y después de un momento me dijeron que espere en línea y de repente no tuve acceso más a mi WhatsApp, ni de la web ni desde mi celular”, contó.

Y continuó: “En ese momento, mis contactos comenzaron a contactarse con mi pareja preguntando qué me había pasado y por qué les estaba pidiendo $45.000 para pagar una deuda”.

Fue en ese momento que la joven decidió realizar una publicación en sus redes sociales advirtiendo que no era ella quien estaba pidiendo dinero. “Ahora tengo que esperar siete días para recuperar el pin y poder ingresar a mi WhatsApp”, concluyó. Afortunadamente, ninguno de sus contactos cayó en la estafa y sólo fue un susto.

Protegé tu cuenta de WhatsApp contra estafas

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación brindaron las siguientes recomendaciones para prevenir estafas, robo de datos personales y otros fraudes informáticos a través de WhatsApp:

-Nunca compartas tu código de activación. Es el código de seis dígitos que recibís por mensaje SMS.

-Establecé un PIN personal para que tu cuenta esté doblemente protegida. Ajustes / Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.

-Hacé que tu foto de perfil solo sea vista para tus contactos. Ajustes / Configuración > Cuenta > Privacidad > Foto de perfil > Mis contactos.

-Si un familiar o amigo te hace un pedido inusual por WhatsApp, llamá a la persona para confirmar su identidad.