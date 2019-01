Le bajan la sanción a Claudio Urcera pero igual deberá pagar $100 mil

También le bajó la pena a Rossi

La semana pasada se supo que Matías Rossi había apelado la sanción que le había impuesto la CAF de dos fechas por sus dichos en la competencia de San Nicolás. La decisión había sido dura y hasta en un momento se especuló con la posibilidad de que el piloto de Del Viso no continúe en la categoría. Sin embargo, eso no sucedió y el “Misil” decidió apelar lo decidido por la Comisión Asesora y Fiscalizadora. El fallo final se dio a conocer este martes por la tarde y el resultado final será que el piloto de Ford deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, Rossi no estará presente únicamente en la competencia del 10 de febrero en Viedma y sí podrá estar en la segunda en Centenario.

