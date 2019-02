Landeiro: "Antes del partido no firmo el empate, queremos ganar"

“Están todos a disposición, tranquilos. Mañana (por hoy) vamos a hacer el último entrenamiento y a definir el equipo. Estamos con muchas expectativas para el domingo”, expresó el popular Coco.

Consultado sobre si sólo sirve ganar o si el empate también sería un buen resultado, el ex entrenador de Independiente de Neuquén y Deportivo Roca no dejó lugar a dudas y anticipó: “Vamos a salir a ganar, después veremos en base al trámite si el resultado nos ha favorecido, pero la idea es salir a ganar, en todas las canchas. Así que antes del partido no firmo el empate”.

La Amistad conformó un plantel de categoría, como para justificar el pensamiento del entrenador de procurar traerse los tres puntos desde cualquier reducto, por más difícil que a priori se presente.

El equipo de la ciudad quiere dar otro paso para seguir ganando confianza y confirmar sus aspiraciones en un certamen largo, lleno de equipos y con pocos ascensos en juego.