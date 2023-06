La terrible pelea de la mujer de Lautaro Martínez con sus fanáticos por la comida

No es la primera vez que Agustina Gandolfo tiene un accionar polémico en sus redes sociales, ya que hace un tiempo enfrentó al hinchas de Independiente debido a que se mostró enseñándole a su pequeña hija a pisar una bandera de dicho equipo.

Ahora, volvió a demostrar que no le teme a la polémica y a los enfrentamientos mediante las redes sociales. Es que, en esta ocasión, no se bancó los comentarios respecto a lo que come pese a estar a punto de dar a luz.