La tercera es la vencida: Sosa ya es jugador de Cipo

“Estoy contento de estar acá. En un momento se complicó, pero se hizo un esfuerzo, tanto mío como del club. Se dio y estoy para tratar de dar lo mejor”, afirmó Sosa, ayer, en el predio de Duronia, donde se reencontró con sus ex compañeros y un exigente entrenamiento a cargo del preparador físico Cristian Bravo.

“No tengo que hacer una adaptación, eso es bueno. Ya conozco a los chicos, la verdad es que me recibieron muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, lo mismo que los dirigentes”, señaló el enganche neuquino de 25 años.

La primera aparición de Sosa en Cipolletti fue en el 2015, un refuerzo inesperado, de la galera, pero muy bien recibido por Ricardo Pancaldo, cuando Cipo alcanzó los cuartos de final en el Federal A.

Sin embargo, antes de iniciar la temporada siguiente, sin Pancaldo y con Homann a la cabeza, el volante creativo emigró por primera vez al fútbol brasileño. Jugó en América de Río de Janeiro durante un semestre y regresó para disputar el segundo en Cipo, todavía con contrato vigente con el Capataz, con fecha de vencimiento a fin de año.

Inició la temporada en el banco de suplentes y terminó la fase de grupos siendo una pieza fundamental para que el Albinegro lograra los dos objetivos que se había propuesto: la clasificación a la Copa Argentina y al nonagonal del Federal A. Pero nuevamente fue tentado por el fútbol carioca y volvió a alejarse del Alto Valle para jugar en Portuguesa.

Hace meses que Sosa estaba en la zona y pese a las pretensiones del futbolista de jugar en otras categorías superiores, Homann y el club insistieron. “Era un jugador que nos interesaba y por suerte llegó todo a un buen término”, dijo el DT.

“Vine a jugar”

Sosa no quiere arrancar la temporada desde atrás, sino ser protagonista desde el inicio. “Vine porque hay una propuesta futbolística. Además, yo soy de acá cerca y eso me tiró mucho para quedarme”, manifestó.

Y pensando en la Copa Argentina y el cruce frente a San Lorenzo, dentro de 10 días, el jugador dijo que está para entrar. “Desde que volví de Brasil estuve entrenando, llego bien físicamente. Estoy para jugar. Lo que hablamos acá, con la gente del club, es que me querían como refuerzo para jugar. Eso también me motivó a venir”, expresó el ex Colón.

Respecto del Federal A 2017/2018, el volante tiene buenas expectativas por la calidad del plantel que formó Cipo. “Cada uno viene a sumar lo suyo. Vinieron refuerzos que son importantes, más los chicos que estaban, que hicieron un gran torneo pasado, entre todos queremos sumar para dar lo máximo”, dijo.

“Jugadorazo. Era lo que nos faltaba. Se notó en los últimos partidos la ausencia de un 10”.Emiliano De Marchi. Socio Nº 39.988

“Aporta calidad. Me preocupa que se repita lo de otras veces, que se fue cuando se puso a punto”.Ricardo Padilla. Hincha albinegro

“Estoy re contento. Sosa hace la diferencia, entiende el fútbol de otra manera”.Lucho Accastello. Socio Nº 45.003

Homann: “El plantel está prácticamente cerrado”

Cipo completó los primeros cinco días de la primera parte de la pretemporada y en el cuerpo técnico hay satisfacción. “Estamos muy contentos porque los jugadores vinieron mejor de lo que esperábamos”, expresó el DT, Henry Homann.

El último refuerzo en llegar fue Matías Sosa. “Está bien, estaba trabajando individualmente en un gimnasio en Neuquén. Seguro que en los próximos días se va a poner a la par de sus compañeros”, sostuvo el técnico.

En las dos primeras semanas de trabajo, el Albinegro trabajará pensando en San Lorenzo, por los 32avos de la Copa Argentina. “Vamos a ver cómo está Matías, cómo se siente en estos días de la semana cuando empecemos a hacer fútbol, a él y al resto de los muchachos que han llegado. Ahí decidiremos a quiénes vamos a llevar para jugar contra San Lorenzo”, manifestó el DT.

Las características de Sosa no son recurrentes en la categoría. “Es un jugador que nos hace jugar de otra manera cuando nos toque ser local. Tendremos que ver cuando juguemos de visitante cómo nos vamos a parar. Los buenos jugadores se pueden adaptar rápidamente a cualquier sistema que uno quiere”, expresó el entrenador.

Homann está conforme con los futbolistas que se quedaron y los que llegaron. “El plantel está prácticamente cerrado, salvo a algún jugador que nos interese mucho. También hay que ver los números del club, pero podemos decir que ya estamos prácticamente cerrados”, manifestó el Ruso.

Cipo entrenará hoy (tendrá una práctica informal de fútbol) y mañana desde las 9:30 en el ex predio del Banco Nación, mientras que el lunes volverá a Duronia.