La sorpresa que se llevó Jimena Barón al ver delfines en Miami

Las vacaciones de Jimena Barón no terminan. Son tan extensas como eclécticas. Primero estuvo en Quequén, donde su hijo Morrison descubrió nuevos deportes al mismo tiempo que hizo negocios vendiendo artesanías en la playa mientras la cantante y su novio, Matías Palleiro , descansaban a orillas del mar.

A pesar de haber recorrido medio mundo y de haber vivido en varias ciudades de diferentes continentes, "La Cobra" no pierde la posibilidad de asombrarse. Así lo demostró a través de sus historias de Instagram, donde compartió un video con su emoción al ver un grupo de delfines de cerca.

A pesar de que la tarde estaba nublada, Jimena y Momo salieron al mar en un yate timoneado por Palleiro. Mientras recorrían desde el agua la zona más cara de la ciudad, se cruzaron con los delfines. “Holaaaa... Ahí están, ahí están”, exclamó entusiasmada la cantante al notarlos.

La sorpresa de Jimena Barón al ver delfines en Miami.mp4 Jimena Barón se emocionó al ver delfines en Miami, junto a su hijo Momo.

Momo, que estaba a su lado vestido con la camiseta de Lionel Messi en el PSG, también se emocionó al ver la aleta y parte del lomo del animal. . “Ay, qué belleza, por Dios. No lo puedo creer. Qué emoción esto, por favor. Qué lindo que es”, expresó entusiasmada Jimena, al mismo tiempo que le pedía a su hijo que no grite para no asustar a los delfines.

Terminado el paseo por el mar, la cantante se fue de compras. En vez de elegir los centros comerciales más caros de Miami se dirigió a un local del Ejército de Salvación, desde donde hizo un vivo para mostrarle a sus seguidores cómo comprar ropa a precios increíbles. Y, como prometió, al regresar al hotel les mostró cómo le quedaban todos los looks.