La semana más intensa, aprobada para Cipolletti

“Todos los jugadores tuvieron una muy buena predisposición en el trabajo y creo que la hemos superado bien, sin demasiados inconvenientes, ninguno de los jugadores –con la excepción del delantero lesionado Jorge Piñero Da Silva- se perdió entrenamientos, y eso es muy importante”, resaltó Bravo.

El Albinegro dividió la preparación en dos partes: las dos primeras semanas pensando en el desafío frente a San Lorenzo por la Copa Argentina y desde el lunes pasado concentrando en el hostel del club para encarar el tramo más intenso de la pretemporada.

Sólo el martes, el día del temporal de viento, hizo que se modificarán los planes pero, de todas formas, los jugadores no perdieron tiempo de trabajo. El escenario fue La Viserita. “Tuvimos que hacer algunos trabajos en el gimnasio de la cancha de básquet, para no perder la sesión. Aprovechamos a hacer algunas cosas que por ahí no hay tiempo para hacerlas, sobre todo en la parte física”, explicó el preparador físico albinegro.

Según anticipó el Consejo Federal, el inicio de la temporada del Federal A está programado para el 17 de septiembre. La próxima semana, el Albinegro alternará entrenamientos en turnos simples y dobles, pensando en el amistoso frente a Guillermo Brown de Madryn del domingo 3.

La recuperación del 9

Piñero Da Silva vivió la semana de concentración trabajando diferenciado en el gimnasio. El delantero se lesionó en el enfrentamiento ante el Ciclón y tras una resonancia magnética, el cuerpo médico albinegro le diagnosticó una distensión del ligamento colateral interno, con un mes aproximado de recuperación, además de la puesta a punto física y futbolística.

“Nos va a llevar un tiempito que esté a la par de sus compañeros, calculamos que esta semana que viene empezará a moverse un poco más, pero vamos a tener que reacomodar cosas. Un tiempo más le va a llevar”, manifestó Bravo, y reconoció que “tiene una lesión que le resulta bastante limitante” para entrenar.

6 Los días de concentración del plantel albinegro. Hoy entrena a las 9:30 y quedará licenciado.

Sin fixture

Los delegados del Federal A en el Consejo Federal volverán a reunirse el próximo mes, se estima que el martes 5. Hay expectativas de que ese día se realice el sorteo del fixture, pero no lo han confirmado. Cipo compartirá la zona con ocho clubes más.

“La cuota de los socios no aumenta”

“La cuota no se incrementa, el que quiera dice que no y listo”, expresó Gonzalo Romero, vicepresidente del Club Cipolletti, sobre el malestar que surgió después de que se diera a conocer la iniciativa de la institución para recaudar fondos que serán destinados a reparar los daños que causó el temporal de viento el martes, siendo la estructura del natatorio la más perjudicada.

“Fue algo que salió de la misma gente de natación y otras disciplinas”, amplió el dirigente. “Es un aporte voluntario, el que quiera colaborar durante tres meses puede hacerlo y el que no, no”, sostuvo.