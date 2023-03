aulas clases educacion La respuesta de Unter ante el pedido de confirmación de asistencia

"El derecho a huelga es constitucional. Ni los equipos directivos ni los docentes deben informar a la patronal la adhesión a una medida de fuerza. Nos preguntamos cómo puede ser que estando tan cerca de conmemorar los 40 años de democracia ininterrumpida, desde el Gobierno de Río Negro se actúe con semejante muestra de autoritarismo", aseveraron.

También cuestionaron "por qué no aplican tal celeridad para ofrecer al conjunto de la docencia rionegrina una propuesta salarial que responda a los requerimientos del sindicato. Le advertimos al Gobierno provincial que no logrará amedrentarnos ni dividirnos. Los trabajadores de la educación no tenemos miedo y no vamos a apretar el botón de Nuñez".

"Nosotros tenemos convicciones y conocemos perfectamente nuestros derechos. Le recordamos, señor ministro, que la dignidad docente no se vende, se defiende", concluyeron.