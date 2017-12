"Esa madrugada se pidió tres veces la ambulancia, incluso se acercó un móvil de la Unidad 24 hasta el propio hospital para solicitar la presencia de los médicos en el lugar. Fueron los Bomberos Voluntarios quienes finalmente asistieron al uniformado ya que cuentan con los elementos para inmovilizar personas. La ambulancia demoró más de una hora", expresó el jefe de la Unidad Cuarta, Daniel Uribe.

"6:18 se pidió la ambulancia, y llegó 7:10. El hospital no realizó ningún informe para explicar por qué no vinieron antes. Una médica estaba a cargo esa madrugada de la ambulancia y es ella quien dispone las salidas. Si el médico decide no salir, no se hace la asistencia. Me llama la atención lo ocurrido porque no tenemos hechos similares", cuestionó Uribe.

El Policía se encuentra haciendo reposo, con golpes internos. Deberá continuar con un tratamiento con revisiones constantes en una clínica de la ciudad.

Consultado sobre el tema al director del hospital, prefirió no hacer declaraciones por el momento.

