La madre del Pity dice que su hijo no está nada bien en la cárcel

"No lo veo bien. No falté nunca a las visitas, que duran dos horas. Soy su referente familiar más fuerte y él me pidió que esté, que no lo abandone, me dijo que me necesita", dijo Congiú.

La madre explicó que Álvarez fue traslado a otro pabellón por decisión del director del penal, fue a parar a un lugar que ya tiene "dueño" y eso lo afectó mucho. "Y hay que pagar de alguna forma para ganarse la convivencia. Hay gente que no recibe visitas", sostuvo.

"Estoy muy preocupada, no veo nada bien a mi hijo, pero Cristian me dice: 'No te preocupes que yo voy a estar bien'. Me saca de la situación y de la conversación. Le pone fin para no preocuparme. Sólo intenta subsistir, no molesta a nadie. Pero, sin embargo, sé que padece allí -junto con los otros internos que pasaron con él-, situaciones de permanente acoso y hostigamiento. Es como si se repitiese lo que le pasaba en el barrio con esta "bandita" que lo acosaba. No le respetan la intimidad. El es muy respetuoso en ese sentido”, indicó.

Además, contó que no recibe la atención médica adecuada para un poliadicto desde hace 30 años y hace poco tuvo un episodio de salud con cuatro días de fiebre sin que ningún médico lo revise.

Cristina va a verlo tres veces por semana y reveló que muchas veces el músico se duerme en su hombro. "Sobre todo cuando la visita es de mañana. Se queda dormido o habla poco. Anda con altibajos. Cuando vive situaciones estresantes, se duerme o se hace el que duerme, se abstrae. Quizá sea un mecanismo de defensa. Me preocupa porque está muy aislado y eso es perjudicial para su salud", añadió.

Pity Alvarez en la cárcel

Congiú manifestó que lo que pasó la madrugada del 12 de julio hizo que su hijo se acercara a ella. "En otra situaciones hemos estado bastante separados por diferentes razones. Cuando él estaba mal no se dejaba ver, iba a su casa pero no me abría. No tendría ganas de atenderme, para no escuchar mis palabras o consejos de madre", dijo.

"En cierto modo nunca dejó de ser como un niño que necesita protección. Vive como una regresión. Por decirlo de alguna manera, el contacto conmigo es un refugio", agregó.

Por último, la madre contó as Infobae como fue la noche del crimen de Cristian Díaz. “A mí modo de ver, mi hijo se vio en una situación de gran peligro para él o su novia. Le estaban pegando delante de ella, eran tres contra él. Aunque por supuesto no justifico de ninguna manera lo que sucedió y me pongo en el lugar de la madre del chico que murió y el dolor que debe tener, porque las madres sufrimos por todo lo que pueda pasarle a nuestros hijos”, detalló.

