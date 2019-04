La investigación por el ataque sexual en el Paseo de la Familia está paralizada

“Teníamos esperanzas que las cámaras de seguridad de los comercios de la zona hayan captado alguna imagen, pero hasta el momento no ocurrió. El viernes hablé con la fiscal auxiliar de la causa, Anabela Camporesi, y me confirmó que las pocas grabaciones que vieron no tenían información y que aún restaba conseguir más grabaciones. Las filmaciones son de un banco y una óptica. En la calle aparentemente no hay cámaras de seguridad”, contó Carina, madre de la víctima.

“Mi sensación es que se investigó mucho en el momento, pero luego todo queda en el olvido. No entiendo cómo todavía no consiguieron todas las grabaciones. Ni siquiera se trata de mucho lapso, ya que deben chequear qué pasó ese día desde las 6 a las 6:30, cuando ocurrió el hecho. Me siento indefensa porque las instituciones parecen no funcionar”, cuestionó la mujer.

La semana pasada la madre de la joven debió asistir a Fiscalía para brindar una nueva declaración sobre los dichos de su hija. La víctima declaró el día del hecho.

“Mi hija caminaba con amigos hasta minutos antes del ataque, cuando tomaron otro camino rumbo a sus casas. Luego de la agresión, cinco chicos la vieron y la ayudaron. Ahí me llaman por teléfono y me acerqué con mi marido. Ella ya estaba en la comisaría haciendo la denuncia. Luego se sometió a un hisopado y exámenes médicos donde se constataron las lesiones. Ahora está retomando sus actividades cotidianas y continúa en contacto con los profesionales de Atención a la Víctima. Va a ser todo un proceso”, contó la madre.

Carina contó que la acompañan en todo momento y, sobre todo, tienen mucho cuidado. “Sabemos que va a llevar tiempo, y que es una bomba que no sabes cuándo va a explotar. Continúa estudiando y debes en cuando tiene sus bajones. Está muy acompañado por sus amigos, y esperamos que no decaiga. Por todo lo que está pasando, cada día que pasa tiene menos esperanza de que lo puedan encontrar. Entendemos que es difícil porque ella no lo pudo reconocer y no hay testigos”, contó la madre de la joven.

escuela 53 abuso Pasillo en el que fue abusada una joven el 17 de marzo.

