La furiosa reacción de Lali Espósito por la derrota argentina

Lo gritó con todo. A los 10 minutos del primer tiempo, la Argentina abrió el marcador con un penal ejecutado por Lionel Messi, el capitán del equipo, y Lali estalló, al igual que el resto de los argentinos. Fue un primer tiempo intenso para el seleccionado nacional, ya que anularon tres goles por off side, dos de Lautaro Martínez y uno de Lionel Messi. Y Lali también expresó su malestar ante ello.

“Creer o reventar en esta ver... de tecnología eh”, tuiteo la cantante y tuvo más de 60 mil Me gusta. Pero no terminó ahí, al contrario, recién arrancaba: “Y dale, ¡tráelo a VAR! (La re con... de la lora)”. La situación del seleccionado nacional fue de mal en peor, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, donde Arabia Saudita igualó el marcador. “No existe emoji correcto para lo que quiero expresar”, tipeo Espósito y agregó: “Max Steel DT no la puede creer”, en referencia al director técnico del equipo rival.

image.png

A su vez, cuando veía como la tribuna empezaba a desinflarse, le mandó un mensaje a todos aquellos que estaban en la cancha. Casi sin levantar los dedos del teclado del celular escribió: “¡¡Alienten los que están ahí, carajo!!”. Pero, el primer partido de la selección terminó con un inesperado resultado. Arabia Saudita ganó por 2-1 y si bien el equipo de Scaloni intentó revertir el resultado o por lo menos igualar en el marcador, no pudo conseguirlo.

No obstante, y fiel a los colores de su bandera, Lali siguió dándole aliento al equipo. “Argentina, te amo”, sostuvo en Twitter. Sin embargo, a pesar de la buena onda, el disgusto fue un poco más fuerte y con sus últimas palabras reflejó lo que seguramente más de un argentino hizo: “Me voy a dormir, chau”.

Aunque no se resignó y tanteo la posibilidad de tirar un “Motivation” su nuevo tema, para levantar un poco el ánimo. Cantando por un sueño...