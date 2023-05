La China Suárez explotó y contó todo sobre su "novio de Miami"

“El rumor sale cuando ella va a Montevideo y se ven de nuevo. Ahí fue cuando Rusher se entera. Nosotros sabemos antes de eso, porque nos contaron. No lo contamos para que ella no diga que estamos ensañados con ella", terminó Yani, en su salsa.

Horas más tardes, después de escucharlo todo, María Eugenia se salió de sus cabales en su cuenta de Instagram: “Me separé hace una semana y ya tuve un novio cantante, después uno de 60 (años, ayer), un señor que no lo conozco, no lo vi en mi vida, y que me lo dijo él por teléfono; y ahora con un productor groso, Rodo Lamboglia, que le mandamos un beso, que está en Madrid en este momento”.

CHina SUarez bikini.mp4 La China Suárez fue vinculada con un empresario en Miami.

“Así que, amigos, ¿quién será mi nuevo novio mañana? Estén atentos a mi canal. Suscríbanse y van a tener novedades”, siguió bromeando. Lombaglia es el dueño de Bourke, una productora que contrató a la China para la película El duelo (junto a Joaquín Furriel) y luego para un especial que hizo en Qatar en octubre.

Entre la ironía y la bronca, la China le colocó a sus fans para elegir entre dos opciones: Spider-Man o Donald Trump. Y siguió: “Che, y Rodo está indignado porque le dijeron que tiene 60 años y es bastante más joven. Yo sé que es difícil verme soltera, y raro, pero es así. Por ahora, completamente sola”, cerró.