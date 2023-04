La burla de Jorge Rial a la China Suárez por su separación

Rial abrió su programa de radio -que se llama Argenzuela, igual que el de la tele- contando que se había enterado de una noticia que lo tenía perplejo y ensimismado. "Noooo, boludo, yo estoy muy preocupado. Ahora sí que está todo arruinado, ahora sí que no tenemos salida como país. No pude ni entrar a la nota porque estoy devastado", consideró el popular JR.

Pero lo que tenía para decir no estaba vinculado con la política, el tema dominante de sus dos ciclos, sino con el espectáculo. "No puede ser chicos, se separaron La China Suárez y Rusherking. Pero por favor, no tenemos futuro, no nos salva nada. ¿Adónde vamos a ir a parar ahora?", se dijo y se preguntó siempre en tono jodón y muy irónico.

Rusherking China Suarez portada.jpg La China terminó mal con Rusherking y Jorge Rial se descargó sobre ellos.

Trascartón, tuvo una mirada relativamente crítica con La China. "Pero escuchame, justo se separó a un mes de que le regalara un auto. Y nadie se separa de un día para el otro. Nadie se levanta un día y dice ‘che me quiero separar’ así de la nada misma”.

“Vos lo venís madurando porque la cosa no viene bien, así que ya sabía ella. Lo regalado regalado está, como decían las abuelas, pero tiene algún derecho a reclamar eh. No me lo van a decir a mi justo, lo de no reclamar regalos", recordó sobre su pasado amoroso.

Pero lo más fuerte vino después, cuando su columnista le dijo que la China escribió "Quiero envejecer con él". "Sí, con él, con el auto", disparó Rial con su habitual estilo al hueso y provocando las carcajadas de sus compañeros.

China Suárez.jpg La China Suárez enfrenta su separación con Rusherking refugiándose en el amor de sus hijos.

Más tarde, descreyó que la separación se haya dado en buenos términos. "Nadie se separa de esa forma. Abrazados y gritando "viva Perón". Eso es un verso, como es un verso lo de los adictos al sexo. Es una mentira, se separaron porque se vendrían llevando mal".

En la volteada de Rial cayó hasta Susana Giménez, a la que acusó de "traerles mala suerte. Las que pasan por el living de ellas terminan todas mal. Todas. Todas se separan. Incluido yo, por supuesto. Quería arrancar el programa con esta noticia infausta para todos. Dolor país".