La bronca del Kun Agüero con Pep por Julián: "No entiendo por qué no lo pone"

El partido disputado en la capital de España tuvo una particularidad que llamó mucho la atención: pese a la gran intensidad que tuvo el partido, Pep Guardiola no realizó ninguna modificación en los 90 minutos . Esta decisión del técnico catalán dejó a Julián Álvarez sin la chance de ingresar, algo que no cayó para nada bien en el pueblo argentino.

Ante esta situación, Sergio Agüero, quien estaba comentando el partido en Watch Party, programa que conduce en la plataforma Star+ (ESPN), se quejó: “Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián. Por cómo está el partido, con el Manchester City más replegado y cerca de Ederson, quizás Julián te da más alternativas para responder en campo abierto” .

Luego, tras afirmar que Guardiola "no se casa con nadie", el ídolo del City insistió en que la presencia de la Araña en los minutos finales del juego le puede sumar mucho al equipo: “Al final, pondría a Julián casi todos los partidos porque lo necesito activo. Que esté todo el tiempo ahí en cuanto lo necesite”.

Kun Agüero no entiende el motivo por el cual Guardiola no pone a Julián Álvarez

Sin embargo, al ver que el tiempo pasaba y Pep no hacía modificaciones, el Kun Agüero se lamentó: “Creo que ya no lo va a poner a esta altura. La única manera de ponerlo es que Real Madrid le haga un gol, pero mientras esté la igualdad no lo va a poner”.

Finalmente, Julián Álvarez, al igual que el resto de sus compañeros que fueron suplentes, permaneció sentado en el banquillo hasta el final del encuentro. Este es el tercer juego de fase eliminatoria que Guardiola no le da minutos al ex River. Tampoco había jugado en la ida de los octavos ante Leipzig y en la vuelta de los cuartos frente a Bayern Múnich.