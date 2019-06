“Debido a que el césped fue colocado en panes hace escasos tres meses y no estando aún con un enraizamiento firme, la empresa que lo instaló recomienda no pisarlo, porque tiene sectores enlagunados. El daño que se le provocaría sería irreversible”, explicó el club local.

En La Amistad, el técnico Diego Landeiro manifestó que el cambio en la programación no le genera inconvenientes al equipo cipoleño. “Si es para cuidar el campo de juego de ellos y poder jugar en una cancha en condiciones, está bien. No me molesta, la verdad, es mejor, así podemos jugar temprano y después tenemos tiempo para pasarlo con la familia y ver la final de la Copa de la Superliga”, expresó el entrenador.

La Amistad fue el mejor equipo de la zona oeste y se cruzará con el cuarto del grupo este. “Llegamos bien, con varias bajas por lesiones (Dehais, Salomé y Monsalve) y algunos jugadores que se fueron (Villa, Parroni, Lizaso y Doglioli). Igual, llegamos bien, estoy conforme con las prácticas que hace el equipo y esperamos dar pelea hasta el final del torneo”, destacó el Coco Landeiro.

A las 15, en horario oficial, Cipolletti y San Sebastián iniciarán la fase como locales. El Albinegro recibiendo a Unión Alem Progresista, dirigido por el cipoleño Gianni Moscone, y San Sebastián enfrentará a Deportivo Roca. En la llave restante será un duelo de extremos, por la ubicación geográfica, entre Chichinales y Catriel.