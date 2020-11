Karina, a los gritos y con una deuda millonaria

“Me rompe las pelotas que se hayan lavado las manos y dijeran que la empleadora era yo. ¿Por qué te haces el boludo cada vez que te preguntan por que yo no voy a Pasión?”, disparó la jurado del Cantando 2020 contra los Serantoni.

“Tengo que pagar una suma muy grande y todavía tengo cuatro juicios más de cuatro cagones que se lo hacen a una mujer, la única que había en ese momento. Yo en mi pu... vida sabía cuanto salía un show mío. La versión de ellos es que me puse de novia con alguien tan importante que me agrandé y me fui”, dijo en alusión a Sergio “Kun” Agüero. “La realidad es que yo me puse de novia con alguien que me cuidó y que me dijo ‘vos no tenés que estar trabajando de esta manera... me abrió los ojos. No me fui al año y cuando me fui le tuve que pagar 5 millones de pesos que no los tenía y tampoco quería que lo pague quien era mi pareja”, agregó en referencia implícita al futbolista. “Yo era una nena sola enfrentándome sola a ellos, firmaba los contratos llorando... y estos músicos lo sabían. Que se metan la plata en el or.., todo vuelve.. Hay una justicia que es la divina. Yo seguiré rompiéndome el c... como hice siempre”, concluyó.