Jugó de igual a igual, pero cayó ante el puntero

En el pospartido, Marista celebró con entusiasmo el triunfo – con canto incluido- porque los cipoleños no le hicieron las cosas fáciles. Lo mejor del equipo de Mariano Santos se vio en la primera etapa. La Hormiga arrancó muy metido en el partido, concentrado, ante un equipo que desde el inicio propuso un juego intenso.

Hasta los 28 minutos, el tanteador se congeló en 3-3 por los penales del medio scrum local Gastón Salazar y el jugador de los Pumas Seven Maximiliano Filizzola. Marabunta mantuvo a raya al puntero y sacó diferencia a favor.

“Es el segundo que perdemos por un punto, es muy triste por el esfuerzo que hacemos todos. Los partidos son muy buenos, pero se nos terminan yendo al final”. Ceferino Isolabella Centro de Marabunta y autor del primer try

A los 28 minutos, Ceferino Isolabella, con lujo incluido, y la conversión de Salazar pusieron al local 10-3 arriba y cerró la etapa 13-3 con otro penal del medio scrum.

En el complemento, a los 2 minutos, Salazar marcó el segundo try local (18-3) y fue entonces cuando reaccionó el puntero, que en siete minutos se puso a un punto del Verde (con tries de Santiago Doro y Martín Chávez).

Hubo un nuevo penal del ex Catriel RC, pero las cuentas no dieron cuando Filizzola se escapó para el try. El Verde buscó el triunfo, pero los Curas cerraron con frialdad un juego que los mantiene líderes.