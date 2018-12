Juan Darthés suma una nueva denuncia por violación

Acerca de los nuevos cargos que deberá afrontar Darthés y que se suman a los presentados por Thelma Fardín en Nicaragua, Hermida Leyenda, detalló: "La denuncia está preparada. Lo único que necesito es el 'ok' de la psicóloga que está atendiendo a esta nueva víctima. Ella tiene que estar lista para un juicio penal que va a ser bastante importante".

Además, informó que en este caso la presa del presunto violador no es una actriz, si no una trabajadora de un equipo técnico de un set de filmación. Acerca de cómo se atrevió a dar los primeras pasos, contó: "Ella me contactó cuando comenzó terapia, hace unos 90 días aproximadamente. No puedo dar más datos".

En cuanto a los tiempos, comentó que se trata de una "situación difícil" y que apenas se radique la denuncia "comenzarán las pericias médicas y psicológicas".

Sobre los hechos que manifiesta la nueva víctima informó: "Fue un abuso sexual simple, sin penetración en un primer momento en dos ocasiones. Y luego fue un abuso sexual con acceso carnal en su lugar de trabajo. Fueron tres hechos".

"Ella comentó que el equipo lo sabía, que lo sabía la productora y también contó que había dos chicas que hoy se encuentran en el extranjero, no supo especificarme dónde ni quiénes, que padecieron exactamente lo mismo", añadió.

Y aportó un par de datos escalofriantes más: "Ella sabía que había chicas con las cuales se había arreglado, negociado que no dijeran nada. Esto fue silenciado a través de los años, hay muchos cómplices, hay mucha gente que lo sabía y que calló porque este hombre daba rating o algo por el estilo. Hay una persona que tenía un cargo y que lo sabe".

Además, dio a entender que Darthés utilizó la misma frase que remarcaron las anteriores víctimas y que generó esta nueva tendencia: "Mirá cómo me ponés". "Es una frase que cuando escucha algo similar se pone a llorar en forma natural", narró la abogada en un móvil del canal de noticias C5N.

"Todo esto se sabía, no sigamos haciendo la vista al costado, que este hombre era un abusador se sabía desde hace más de 10 años", agregó acerca de Darthés y concluyó de manera contundente: "Estamos frente a un abusador serial terrible".

