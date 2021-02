Jonatan Viale, picante contra Fantino y Rial: "Hay que controlar la envidia"

"Lograr picos de casi 4 puntos en una señal que está en pleno relanzamiento me llena de satisfacción. Pero lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado. Gracias @lanacionmas por recibirnos así", fue el tuit de Viale que desató la polémica.

Luego llegó el pase de factura de Fantino por la pantalla de América TV. "En el fondo a mí me duele, a mi me duele. Me duele viniendo de alguien con el que compartí muchos años en la radio. Era mi compañero de pase, con el que me llevo bien, con el que tengo una buena relación. Me parece que cuando tuitea esto, para festejar un triunfo que lo tiene bien merecido porque es un extraordinario periodista... Estoy hablando de Jonatan Viale, que comenzó conmigo en Radio Rivadavia”, aclaró Fantino antes de continuar.

"Tengo entendido que hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados”, expresó el conductor, a lo que Eduardo Battaglia lo interrumpió para afirmar que él es uno de ellos.

“Tuitea festejando, y bienvenido, si le va bien, un rating que hizo en su nuevo proyecto y diciendo que 'ahora trabaja con libertad'”, señaló el relator de fútbol, mientras Carlos Campolongo, quien trabajó con Viale en Intratables, comentó que lo sorprendió esa actitud.

“Está diciendo que su papá no trabajaría con libertad”, reflexionó Marcela Tauro, también indignada por la acción del exintegrante de América. “Hay que ser memorioso y grato”, añadió Battaglia.

“Estaría bueno que aclare esto. No se lo exijo porque no soy nadie para hacerlo, pero hay muchos compañeros trabajando acá. Primero habría que definir qué es la libertad. Nadie es libre en este mundo, solo alguno que decida vivir en una isla abasteciéndose. En este grupo va a laburar Viviana Canosa, sigue laburando el gran compañero Baby Etchecopar, labura Javier Calvo, director de Diario Perfil. ¿Ustedes creen que a este pibe le esbozan si puede decir algo o no? Labura Romina Manguel. Laburan extraordinarios periodistas. No me gustó, Jonatan, no está bueno. me pasó a mi, le pasó a varios en el Grupo. Hoy era el corrillo. '¿Qué le pasó a Jonatan? '¿Está bueno donde labura ahora y este canal era una mie...?'. El padre está acá al lado en un estudio”, concluyó el también periodista de ESPN.

Lejos de hacer una aclaración o un mea culpa, Jonatan Viale redobló la apuesta al burlarse de sus colegas. En el pase que hizo el martes con Eduardo Feinmann expresó con sorna: "Che, bien el debut ayer, ¿no? Salvo algún que otro celoso están todos muy contentos”. “Sí, muy bien. Y creo que hoy también están bien, anduvimos muy bien”, le contestó Feinmann con una sonrisa cómplice, pero sin ahondar en la polémica que generó el comentario de su colega.

“Hay que controlar la envidia. Es muy difícil. Ya lo van a poder hacer”, sentenció el expanelista de Intratables (América) antes de que su compañero cierre el pase.