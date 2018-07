El defensor confirmó la noticia: “Me voy de un grande a otro grande. Siempre dije que para dejar a Cipo tenía que ser así”, expresó. Los chaqueños están apostando con todo para la próxima temporada y por eso el jugador reconoció su satisfacción.

“Siendo de acá, uno no siente que en el club se lo valore tanto. El esfuerzo personal será grande, pero no quise repetir errores de otros mercados”, se confesó.

Ayer por la mañana hubo una oferta del Capataz sobre la mesa para él, pero en familia se había llegado a la conclusión que lo mejor era emigrar de la zona.

“Lo más difícil será dejar a mi hijo (dos años) y mi señora. Uno acá tiene todo, pero si quiero progresar, debo dar el paso. Ya me fui a Las Parejas, pero en otro momento de mi vida. No me quería ir, se dio así”, amplió.

Con contrato por un año, viajará el sábado 21 para presentarse el lunes a la pretemporada bajo la conducción de Luis Medero.

“Desde hoy soy un hincha más, le deseo lo mejor al club. Ojalá se le dé el ascenso, me hubiera gustado formar parte. Estoy agradecido a todos, sobre todo al hincha que me quiere mucho”, soltó emocionado.