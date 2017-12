“Estoy muy contento, muy feliz, todavía me cuesta creerlo. Jamás hubiese imaginado que mi año terminara así”, expresó el rugbier de la Hormiga, tratando de poner en palabras la alegría con la que convive en los últimos días.

Nogueira, el crack del equipo de Mariano Santos, iniciará la concentración en Buenos Aires el 15 de enero. Serán dos semanas de pretemporada junto a los mejores exponentes del país y un cuerpo técnico de lujo.

“Cuando supe, mucho no quería contar. Después, naturalmente se fueron enterando y ayer se lo contamos a mis compañeros de equipo”, detalló el cipoleño.

“La verdad es que todos estaban igual o más felices que yo. Recibí un millón de mensajes, por todos lados, de gente de Neuquén, de gente de Roca. La verdad es que el apoyo del club es impresionante, todos me expresaron su felicidad y que si necesitaba una mano en algo les avisara”.

La voz de un ídolo

Contepomi, el tercer Puma en ingresar al salón de la fama del rugby mundial –junto a Hugo Porta y Agustín Pichot-, y entrenador del equipo Argentina XV, se encargó personalmente de hacer el llamado a Cipolletti. “Él fue el que me dio la noticia, me emocioné mucho, no lo podía creer. Es muy tranquilo al hablar, te genera mucha tranquilidad, mucha confianza. Todavía me cuesta asimilar lo que voy a vivir dentro de un mes”, contó Nogueira, quien, como en la temporada pasada, fue el capitán de la selección de la Unión del Alto Valle.

“Yo casi no paré de entrenar. Después de terminar el año con Marabunta, seguí con la selección y ahora con esta noticia seguí entrenando. Me pierdo la pretemporada con el club, pero después me sumo a la competencia del año”, indicó Facundo, en referencia al gran año que se viene para el Verde. El equipo mantuvo la plaza del Torneo del Interior B y consiguió el ascenso en la Unión de Cuyo.

“Sin lugar a dudas, este es el mejor año que me tocó en lo deportivo. El mejor, lejos”, aseguró el medio scrum.

La concentración del plantel Argentina XV comenzará el 15 de enero. Serán dos semanas.

Se visten de verde y albiceleste

La convocatoria de Facundo Nogueira al plantel de Argentina XV, que dirige Felipe Contepomi, se suma a un año en el que los jugadores de Marabunta, además de vestir la casaca de La Hormiga, también fueron parte del proyecto nacional: Mayra Genghini, subcapitana del seleccionado Seven femenino, y Exequiel Martínez, a la preselección de Los Pumitas. Además de haber logrado el ascenso en la Unión de Cuyo, el club cierra el año con un plus albiceleste.