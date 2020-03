Italia: impactante caravana para trasladar féretros por el colapso de un cementerio

“Esta del camión de los camiones del ejército que se llevan los cadáveres de Bérgamo es una de las fotos más tristes de la historia de nuestro país. Somos italianos y es en momentos como estos en los que debemos sacar lo mejor de nosotros. Lo haremos por ellos, todos juntos”, escribió un usuario de Twitter al comentar las imágenes.

“Bérgamo mía. Esta noche no tengo más palabras, no tengo más fuerza, no tengo ni siquiera un ‘va a andar todo bien’. Esta noche sólo tengo lágrimas, sólo tengo dolor”, escribió otro, según el testimonio recogido por la Agencia ANSA.

BERGAMO2.jpg Sergio Agazzi/Shutterstock

Según el diario local L’Eco di Bergamo, durante el operativo militar se transportaron cerca de sesenta féretros para incinerar o para ser trasladados a otras localidades con el mismo fin. Además, el medio informó que en los últimos días habían aumentado notablemente los obituarios en su páginas de necrológicas.

El Ejército italiano saca decenas de féretros de Bérgamo para incinerar

El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, agradeció a las localidades que están colaborando en esta triste gestión de la emergencia.

Bergamo questa sera. Camion dell’esercito per trasportare bare.

“En un momento trágico, vuestra colaboración y cercanía son encomiables”, escribió el alcalde, que informó que la necrópolis local no puede hacer frente al alto número de incineraciones, dado que la mayoría de las familias de los difuntos han elegido esta modalidad.

BERGAMO Sergio Agazzi/Shutterstock

Desde el ejercito informaron que los cuerpos que han sido trasladados a otros municipios, una vez realizadas las incineraciones, las cenizas serán transportadas de nuevo a Bérgamo para entregarlas a sus familiares.

Sólo el miércoles 18 de marzo Bérgamo registró casi cuatro mil nuevos contagios y en los últimos siete días murieron 385 personas, una cada media hora. Según los últimos datos de la OMS, toda Italia tenía hasta hoy 35713 casos de infectados, 2978 de muertos y 4025 de recuperados.

LEÉ MÁS

Aislaron una oficina completa de INVAP por un caso sospechoso de coronavirus

Son 19 los vuelos internacionales programados por Aerolíneas Argentinas