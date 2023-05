La obra social rionegrina comenzó a trabajar en un saneamiento de la situación económica. "Esto tiene que ver con trabajar con un presupuestos por resultados, uno puede prever de un año al otro lo que va a consumir. Aún en un escenario difícil, hoy se está dentro de los parámetros establecidos", afirmó. Aunque aclaró que existen situaciones extraordinarias que obligan a hacer gastos que no estaban previstos como enfermedades de alto impacto o judicialización de ciertos casos.

Respecto de la suma de aportes que abonan hoy los empleados estatales, Marenco dijo "en mi opinión personal debería modificarse". Explicó que el desfasaje se ha incrementado en el último tiempo. Detalló que hay personas que realizan aportes solidarios de $1500 pesos con cobertura de todo el grupo familiar. "No tenemos idea de los costos reales que hay en salud, eso es lo que hay que analizar y poner arriba de la mesa".

Sobre la apertura de la obra social a pastores y artistas, dijo que solo hay 18 personas aportando en esos ámbitos. "Muchos de los aportes de estas áreas están aportando más que cualquiera", dijo.

Marenco apuntó además, al cobro del plus en la medicina prepaga. "Se ha naturalizado no sólo en Ipross sino en todas las obras sociales. Me preocupa la evasión fiscal, es en negro, no se blanquea en ningún lado. El plus se va acrecentando cuando uno va corriendo atrás del valor de un servicio. No debería pasar". Resaltó que la Provincia trabaja permanentemente en este sentido y que en algunos casos se ha podido negociar el no cobro del plus.

Por último, el titular de la obra social remarcó que su gestión entregará la obra social estatal mejor de lo que la recibió tras la gestión de Claudio Di Tella. "Cuando entré Ipross no tenía una organización interna, tenía seis meses y medio de presupuesto de deuda, sin informatización, sin procesos de organización y voy a entregarla en mejores condiciones. Los procesos de transformación son lentos, el que venga después de mí lo hará mejor que yo", concluyó.