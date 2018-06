"Es una situación que le pasó a mi hija, que tiene 12 años, cuando estaba yendo al centro con unos amigos por Avenida Arrayanes y Pascotto y se separa de los chicos. No andaba nadie por la vereda pero a los 30 metros se da cuenta que había aparecido un hombre, no le gustó la situación, dobla y se le acerca un auto. Ahí se percata que estaba con el hombre que la seguía", relató al portal La Angostura Digital, Walter Ercoli, padre de la nena.

Además, detalló que cuando se le acercó un auto de un color oscuro empezó a correr por Pascotto y alcanzó a escuchar que el hombre le gritó al conductor: "Corré boludo, que se te escapa".

El auto la siguió unos 30 ó 40 metros pero justo coincidió con la zona de gimnasios y locales, razón por la cual desistieron de su propósito.

Dijo que gracias a que su hija está muy atenta a las recomendaciones pudo resolver este inconveniente. El padre radicó la denuncia en la comisaría local y tenían la intención de ver las cámaras de seguridad de la zona.

Según alcanzó a ver la nena, el hombre que la siguió era de contextura media, de tez morena y de cabellos oscuros y estaba vestido con una campera.

"Mi hija se sentía angustiada porque por el susto no pudo gritar. Más allá de tener cuidado, no es que vivimos en un pueblo y no pasa nada, pedimos que si alguien pudo ver el auto o esta persona que se acerque a la comisaria porque hay una denuncia radicada", agregó Ercoli.

