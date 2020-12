Inspeccionan predios recreativos para su apertura en verano

Respecto a este último, la secretaria de Deportes, Liliana Artola, informó que se está acondicionando integralmente. "La inscripción va a ser virtual y con cupo reducido, la familia se va a poder inscribir para toda una semana, no se va a poder llegar e ingresar sin haberse inscripto con anterioridad. Próximamente se va a habilitar la aplicación para completar la misma", agregó.

Al predio municipal se permitirá el ingreso de grupos de no convivientes (hasta 10 personas), con distanciamiento y el uso de barbijos cuando no se consuman alimentos o bebidas. Se dispondrán espacios de 20 metros cuadrados. En el caso del grupo familiar, se recomienda 10 metros cuadrados; dejando vías de circulación pertinentes entre los mismos, no pudiendo compartir con otras familias.