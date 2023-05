Inédito video: el cruce entre Enzo Pérez y Chiquito Romero tras el Superclásico

El video fue cortado luego del reclamo de Enzo y no se alcanzó a apreciar si el ex arquero del Manchester United le respondió algo. Lo que si se pudo notar con claridad fue el tenso clima que se estaba viviendo en los pasillos del Monumental.

Entretiempo de river-boca

Sergio Romero fue uno de los futbolistas del Xeneize que más enojado se mostró luego de la derrota del club de la Ribera. "La verdad es que la jugada del penal es una jugada muy dudosa. Yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dice que fue un 'claro penal'. Le dije 'tenés el VAR. Tranquilamente podés ir a preguntar'. Tengo entendido que en ningún momento lo consultó y se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada, no me parece un penal cobrable. Es una jugada normal de un partido en la que hay un mínimo roce, si es que lo hay, y no se debería haber cobrado penal nunca. Lo raro de todo esto es que el VAR no haya llamado para avisar que no era un penal claro", se quejó Chiquito en conferencia de prensa.

"Por otro lado está lo que le dije a Palavecino y a todos los muchachos de River en la cara. Ellos con el entrenador anterior habían logrado que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que un chico, en vez de ir a festejar con los compañeros, se ponga a gritar en la cara de nuestros jugadores es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, se lo dije a Enzo (Pérez), se lo dije al entrenador. En vez de ir a festejar con sus compañeros se queda en frente de nuestros jugadores. Es normal que la gente vaya a reaccionar", añadió el ex portero de la Albiceleste.