Indignante asesinato de un dogo: un vecino le tiró a matar en pleno centro

Destrozada aún por la muerte de Ciro, Natalia contó que, si bien el perro era de su novio (Mauro), lo consideraba parte de la familia. Pide que se investigue la causa e indicó que se sumarán más denuncias de vecinos contra del hombre acusado de dispararle a su mascota.

“Le avisé a Mauro y se quedó con él. Ciro ya estaba con los ojos dilatados, con mirada de miedo. Lo revisó y tenía un orificio en su pata trasera izquierda por donde sangraba. Le dije que le dispararon de la marmolería, que se tiró en el césped y no se paró más”, agregó entre sollozos.

Sostuvo que llamaron a la Policía y le solicitaron que actúe de forma rápida porque estaban frente al domicilio del hombre que estaba armado. “No conseguimos ningún veterinario porque era feriado. Ciro duró con vida aproximadamente 40 minutos, no pudimos ayudarlo porque nadie nos atendió sólo un veterinario que se encontraba de viaje en Buenos Aires”, agregó.

Los efectivos llegaron con un móvil y los vecinos se fueron juntando alrededor del perro. La joven les aseguró que estaba segura que el disparo provenía de la vivienda del vecino. “Les expliqué como 20 veces que venía caminando a esa altura y que es la única casa, después hay un paredón y un baldío”, dijo Natalia.

La pareja se encontró con el mismo relato de los vecinos. “Todos los que se iban acercando nos decían lo mismo: que ese hombre había matado un montón de mascotas. Que tenía antecedentes de hechos de violencia”.

Incluso que una maestra de la Escuela Especial N°5 le aseguró que “ese hombre amenaza todo el tiempo a los nenes con discapacidad, sale con armas, y les ha largado los perros que tiene”. Aseguró que “todo el mundo le tiene miedo y nadie hacía nada porque la mujer trabaja en el Poder Judicial y las causas quedaban ahí”.

Natalia explicó que al hombre no lo vio en ese momento y estimó que efectuó el disparo por la ventana. “Cuando la Policía llamó a su puerta y salió se puso agresivo, a mi novio lo invitó a pelear”, añadió.

Concurrió personal de criminalística, realizó algunas diligencias en el lugar y le dijo que ya podían enterrar al perro. “Les pregunté cómo que ya está, no van a hacer un allanamiento, secuestrar las armas. Ciro era parte de nuestra familia. Me respondieron que hasta ahí llegaba su tarea, que dependía de la autorización del fiscal”, sostuvo la joven.

Quedaron consternados por el dolor. Recordó que “Ciro tenía 11 años, iba para 12. Los chicos se acercaban porque era muy querido en el barrio”.

Tras radicar la denuncia en la comisaría de la jurisdicción, recibió como respuesta del oficial de turno que desde la secretaría del fiscal le habrían confirmado que el caso no ameritaba un allanamiento.

Dejó constancia que no fue agredida físicamente, pero sí psicológicamente porque fue quien estuvo al lado del animal. “Fui yo la que escuché el disparo, que lo escuchó gemir y ver morir en la plazoleta. No lo vamos a tener más a ciro. Me indignó y me dio impotencia que el secretario del fiscal diga que no amerita. Para ellos será sólo un perro, para nosotros era parte de la familia, y existen leyes de protección de los animales”, enfatizó Natalia.

Se indignó que en un principio se les había negado el allanamiento de la propiedad de donde salió el disparo cunado podría haberle impactado a ella u a otro transeúnte. Finalmente, protectoras se contactaron con el fiscal quien ordenó la orden de allanamiento. A las 8.40 salieron de la casa del acusado con dos rifles y otros elementos que la pareja no alcanzó a visualizar.

El veterinario que le extrajo el proyectil al perro dijo que “es algo grande con lo que le dispararon porque el cuero de un dogo no lo atraviesa cualquier cosa. Le atravesó los intestinos y le rompió una arteria principal que le causó una hemorragia interna por eso no aguantó más de 40 minutos y se murió”.

La convocatoria es para esta tarde. A la pareja no sólo que vive a pocos metros del agresor sino que este patrón de comportamiento no es nuevo, por el relato de decenas de zapalinos que se les acercó. “No sé si existe la justica, pero Ciro no va a morir en vano. Vamos a hacer lo posible para que este hombre reciba el castigo que se merece porque los animales no le hacían nada”, cerró la joven afligida.