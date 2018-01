Honran a los Veteranos

Otorgarán la pensión local a ex combatientes nacidos en otras ciudades.

La ciudad ya no tomará en cuenta el lugar de nacimiento de los héroes de la guerra de Malvinas para otorgarles beneficios. En la última sesión ordinaria de 2017, los concejales aprobaron por unanimidad extender la pensión de guerra vitalicia que perciben los ex combatientes de Malvinas nativos de Cipolletti a los que no lo son pero residen en esta ciudad hace por lo menos cinco años.