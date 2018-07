Cipolletti mostró interés por este riojano de 25 años con pasado en formativas de Independiente de Avellaneda, quien además integró planteles superiores en Arsenal y Chacarita.

Predispuesto a los desafíos, el llamado desde la Patagonia lo movilizó y, en plan de iniciar una nueva etapa en familia, con una hija recién nacida, junto con su compañera de vida terminaron inclinando la balanza para venir a Río Negro.

Desde Buenos Aires, su lugar de residencia, transmitió alegría por el desafío. Las charlas de seducción del técnico Víctor Zwenger hicieron su trabajo. “Estoy seguro de haber tomado la mejor decisión”, aseguró.

La aventura personal y deportiva será mayúscula. “No conozco nada ni a nadie, es todo nuevo para mí, pero estoy contento. Espero poder llevar todo lo que tengo a Cipolletti y hacer las cosas bien”, deseó a modo de presentación.

Su nombre asomó en el horizonte del Capataz a través del cuerpo técnico. “Zwenger me dijo que había hablado con muchos de mis ex compañeros, me transmitió su idea. Estoy al tanto de que se trata de un equipo renovado, que llegamos muchos jugadores nuevos. Hay que arrancar la pretemporada”, explicó.

7 goles hizo Herrera en la última temporada.

Maxi Herrera fue el 9 en Huracán y aportó 7 gritos en el último Federal A, la misma cantidad que Piñero da Silva en Cipo.

"Es un lindo desafío en lo personal. Una aventura como equipo ya que es un plantel renovado por completo. El técnico se comunicó conmigo y fue importante".Maxi "la Bestia" Herrera. Delantero riojano que llega proveniente de Huracán de Mendoza

Receso

Durante el receso que para su ex equipo Huracán Las Heras finalizó después del playoff ante Crucero del Norte por la segunda fase de la reválida (8 de abril), Herrera volvió a Buenos Aires. En soledad cumplió rutinas físicas y tiempo atrás se sumó durante un par de semanas a las prácticas de Barracas Central, institución para la cual firmó el ex albinegro Jorge Piñero da Silva.

La Bestia o el Morro, como también lo conocen al riojano por Mendoza, dado su parecido futbolístico con el delantero uruguayo de Godoy Cruz, viene de convertir la misma cantidad de goles en la última temporada que el misionero: siete.

“En Las Heras tenía la chance de quedarme. La gente me quiere mucho y me siento como en mi casa. Después también hubo interés de otros clubes del Federal A y algunos sondeos de la B Nacional, pero lo mejor para mí era Cipolletti”, resumió sobre su decisión.