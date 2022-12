Gran Hermano: la espontánea de Julieta y nuevos nominados

Votación final.jpg

En tanto que Daniela que zafó de ser eliminada el pasado domingo eligió ir por Maxi y Agustín, respectivamente. “No hay afinidad” expresó la morocha sobre el voto al cordobés que aseguró extrañar mucho a Tini, una de las eliminadas de la casa.

Con una semana en la que estuvo en la mira de todos por un supuesto embarazo, Constanza, fue al confesionario y eligió votar a Marcos y Julieta, respectivamente. Luego Gran Hermano llamó a Romina quien por afinidad y actitudes que no gustaron fue por Agustín y Maxi. "No me llevo con Agustín. No me gusta su juego y no me siento cómoda con él para nada" dijo la exdiputada sobre sus dos votos contra el participante y acotó que votaría al cordobés pese a no tener nada contra él.

Por su parte, Alexis, apuntó a Julieta y justificó su decisión en que "quiero tratar de descifrar su juego" y siguiendo los votos de su novia, también fue por Marcos. Rápidamente, el público consideró que El Conejo y Coti habían hecho complot, pero Santiago del Moro, aclaró que Gran Hermano no observó charlas en las cuales los participantes se pusieran de acuerdo, por lo tanto, no habría acuerdo de votos entre ellos. Al mismo tiempo, reconoció que votaron invertido.

Agustín quien está convirtiéndose en el personaje más odiado en el afuera de la casa entró y estratégicamente le dio dos votos a Romina y otro a Nacho. Marcos votó a Nacho por "actitudes que no me gustan" y el otro voto para Daniela dándole así el primer voto de la noche. Vale aclarar que la morocha fue salvada por el público la última gala de eliminación.

Por su parte, Alfa, fue contra Maxi dándole dos votos en contra y otro a Agustín. "No me gustan sus actitudes", argumentó el participante que es uno de los más polémicos y queridos fuera de la casa.

"Por estrategia me gustaría que esté Romina en placa ya que la salvaron la última vez" dijo Nacho y le puso dos votos a la cocinera de la casa y por la misma razón le dio un solo voto a Constanza.

Sobre el final de la nominación se conoció los votos de Maxi quien decidió esta semana ir contra Romina "por estrategia" y el segundo voto contra Walter porque "no tengo afinidad y quiero que quede en placa".

La espontánea de Julieta tras la salida de Cata entró al confesionario y le dio tres votos a Maxi y dos votos a Agustín. "No le gustó cuando se quedó Daniela. No me dolería que se vaya en este momento" dijo Disney sobre el voto contra Maxi, en tanto que, se mostró cansada de Agustín "me tiene bastante cansadita", concluyó.

NOMINADOS