Gran Hermano: espontánea fallida y nuevos nominados

Los participantes de Gran Hermano entraron una vez más al confesionario para elegir por "afinidad" o "estrategia" quiénes son los nuevos nominados para la eliminación del próximo domingo. La única de las jugadoras que no podrá ser nominada es Romina, la exdiputada, y al mismo tiempo, ser la líder de la semana, le dio la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros el jueves. Walter, Daniela, Constanza, Nacho y María Laura son los nuevos nominados.

De hecho, fue la primera en entrar al confesionario y le dio dos votos a Agustín "por actitudes que no me gustan" y el otro voto fue para Nacho. "Nos llevamos bien, pero me dolería menos que se vaya", argumentó Romina sobre el voto contra el participante.