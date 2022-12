Gran Hermano: espontánea de Coti y nuevos nominados

Claro que la nominación es una de las galas más esperadas por los jugadores, pero también están muy expectantes por la llegada de nuevos huéspedes tal como les contó Santiago del Moro durante la prueba del líder del martes. Romina no se mostró simpática ante este punto del reglamento, pero apostó a que ingrese una chica trans. Uhrig entró a nominar a dos de sus compañeros y eligió darle dos votos a Alexis y el otro voto a Maxi. "Por afinidad", dijo la jugadora sobre sus votos en contra de los cordobeses.

Walter también entró a votar y luego de días complicados por extrañar el afuera y a su hija apuntó contra Daniela y Maxi, respectivamente. "No tengo ningún motivo. Hay que nominar y son los que merecen estar en placa", sentenció el participante.

Daniela quien se disgustó por el ingreso de nuevos jugadores votó en el confesionario y le dio dos votos a Walter y otro voto a Maxi. Sobre el primer voto justificó la decisión por la falta de "afinidad" con Alfa y al cordobés simplemente lo votó "por juego".

El líder por segunda semana consecutiva, Thiago, tiene inmunidad por lo que no quedará en placa, pero sí tuvo que votar a sus compañeros. “No tengo un por qué” dijo el joven de 19 años y apuntó contra Romina y Coti, respectivamente.

Marcos, el salteño, apuntó contra Nacho con dos votos “por actitudes que no le gustan” y el otro voto a Daniela ya que “no tengo afinidad”. Luego ingresó Maxi quien le dio dos votos a Julieta "por estrategia" y un voto a Romina que justificó por los mismos motivos. "¿Cuál es la estrategia?", quiso saber Gran hermano y el participante apuntó a que quiere zafar de la placa.

Julieta le devolvió el voto a Maxi y fue no solo contra él, sino también contra Alexis. "Son las personas que no estuvieron en placa y me parece copado que estemos equilibrados para saber el parámetro de cómo están afuera. Ojala alguien piense como yo", justificó ambos votos Disney.

"Sabiendo que Thiago es el líder le voy a dar dos votos a Daniela y otro a Alexis. El líder va a tener que salvar entre ellos dos porque es la placa que me imagino”, anticipó Nacho en su votación en el confesionario.

Otro de los hermanitos en votar fue Alexis y apuntó sus votos a Romina y Nacho. "Con el liderazgo de Thiago calculo que van a querer poner en placa a mí y a Maxi y también a la novia de Thiago", dijo el cordobés. Coti hizo la espontánea y fue contra Julieta con 3 votos y a Daniela le dio dos votos.

PLACA FINAL