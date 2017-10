"Estas mujeres se nos acercaron y nos ofrecieron comprar alfileres y otros elementos, nos negamos pero les dijimos que podíamos darles algo de dinero. Accedieron, pero en ese momento una de ellas se separó y nos pusieron a mi y a mi novio de espalda", relató Tamara, la damnificada, en diálogo con LM Cipolletti.

La situación se tornó extraña y las dudas comenzaron a surgir. Las gitanas delincuentes le agradecieron por la plata pero antes de retirarse le preguntaron a la joven si tenía "algún objeto que pudieran bendecir para que tuviera más amor y dinero" y, en el apuro del momento, sólo pudo encontrar una máscara de pestañas dentro de su bolso.

"Una de las gitanas sacó como un ramito de lavanda y se lo pasó al rimel, hizo como que lo bendecía, unos pases mágicos, pero logré escuchar a mi pareja que les decía que no les podía dar la plata que tenía porque no era suya. Me paré pero me volvieron a sentar a la fuerza, me dijeron que no me moviera", explicó con indignación.

El modo de operar de las ladronas consistió en distraer a la joven para así poder robarle a su novio, quien llevaba con él una gran suma de dinero. Una vez que Tamara tomó conciencia de lo que sucedía, llamó al 911, aunque reconoce que debería haberse comunicado con el 101 de manera directa.

"Uno siempre aporta con buena onda, pero al final terminan pasando cosas como estas", Tamara, víctima de un robo a manos de gitanas.

La llamada para pedir ayuda fue en vano. Cuando la atendió un efectivo policial le preguntó quién le estaba robando, por qué y cuando le detalló que eran tres gitanas, "no hizo más que reírse". Al notar que estaba alertando a la policía, comenzaron a huir y las víctimas del robo decidieron tomar cartas en el asunto, actuar por cuenta propia.

Afortunadamente, en medio de la persecución dos agentes de tránsito y un efectivo se hicieron presentes y les exigieron que devolvieran lo que habían robado.

"Le dieron el sobre, que tenía el monto escrito afuera, y la policía lo contó. Faltaban 200 pesos y les exigieron que los entregaran. Sacaron los billetes de uno de los miles bolsillos que tienen en la pollera y se los tiraron en la cara a mi pareja" detalló Tamara.

No obstante, ni la suerte ni los "pasos mágicos" se pusieron del lado de los novios cipoleños porque la policía no hizo bien los cálculos. "Confiamos en que la suma estaba bien, en el apuro del momento no volvimos a verificar, pero cuando lo hicimos nos dimos cuenta de que faltaban 800 pesos de los 3.800 que nos habían robado inicialmente".

La inusual odisea terminó con Tamara y su novio en la Comisaría, haciendo la exposición para denunciar el monto faltante y en donde describieron la particular ropa que vestían, polleras blancas con hojas verdes.