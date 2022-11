Gatti: "Estoy preso en mi casa, tengo miedo de salir a la calle"

El conductor televisivo Emiliano Gatti volvió a los tribunales de Roca, por pedido de su abogado, para que se le permita fijar domicilio en Bahía Blanca mientras avanza la investigación en su contra. “Estoy preso en mi casa desde que sucedió esto, tengo miedo de salir a la calle", manifestó el periodista. Gatti aseguró que no incumplió las restricciones que le impuso la Justicia y que no era él quien aparecía en fotografías tomadas en Neuquén que se hicieron virales.

El reconcodio conductor de TV fue detenido, y liberado tras pagar una caución, por su presunta participación en una red de tráfico de imágenes de abuso infantil. Tras un gran despliegue en su domicilio particular y la difusión de su nombre por parte de la Justicia, no fue imputado porque aún resta recolectar pruebas. Por ello, su abogado particular, Marcelo Hertzriken Velasco, volvió a pedir este miércoles que se le permita fijar domicilio en Bahía Blanca y cumplpir allí las pautas de conducta.