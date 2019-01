"No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias medicas y mil cosas más", agregó.

Además, la joven contó que no tiene relación con su hermana, ni con su madre. "Es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes", sostuvo.

"Está claro que no es verdad lo que cuenta. No se si hubo alguna situación, pero estoy segura que Darthés no la violó", concluyó.